"Monito" necesita ayuda para mejorar su delicada salud

Benjamín alias “Monito” tiene 8 años y es de Buenos Aires. Padece parálisis cerebral y cuadriplejia espástica por haber nacido prematuro. El pequeño no camina y tampoco puede hablar, se traslada con la ayuda de los padres. Juntos, viven en un primer piso de un edificio sin ascensor.



Su mamá, Antonella Luna, contó en el Noticiero Central de 247 que hace un tiempo vienen investigando sobre el tratamiento de células madres para su mejora y descubrieron que el Hospital Better Being de Tailandia tiene un tratamiento.





Allí, del otro lado del mundo, Benjamín va a poder realizar el tratamiento y tener una rehabilitación intensiva de 23 días. “Monito” ya tiene turno para el año que viene pero su familia necesita 50 mil dólares para poder cubrirlo.



El primer recurso fue comprar una bicicleta para realizar la primera rifa solidaria y empezar con la recaudación.