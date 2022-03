Ingresa al Congreso el proyecto de acuerdo con el FMI

Ingresa al Congreso Nacional este jueves el tan esperado proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se reunirá al mediodía con las autoridades de la Comisión de Presupuesto y los presidentes de bloques que la integran para definir el cronograma de invitados y de expositores, entre ellos funcionarios y exfuncionarios.

Hasta última hora, el Gobierno trabajó sobre la letra chica del acuerdo y la traducción del documento. Una vez que ingrese por la Cámara Baja, comenzará su tratamiento legislativo.

Ingresada la ley, sus fundamentos y motivos, será girado a todos los presidentes de bloque, informaron desde la Cámara de Diputados.

Juntos por el Cambio no acompañará el proyecto si Máximo Kirchner no vota a favor. En Juntos por el Cambio se realizan reuniones contrarreloj para definir qué postura adoptarán sus legisladores ante la posibilidad de que los diputados que responden a Máximo Kirchner no acompañen.

La duda es si la Unión Cívica Radical -que no se retiró del recinto durante el discurso del Presidente Alberto Fernández ante la asamblea legislativa, como sí lo hizo el PRO- acompañará esta posición del ala dura de la oposición.

El presidente Alberto Fernández había confirmado ante la asamblea legislativa que todavía se estaba negociando con el FMI, pero poco después, desde el Palacio de Hacienda, confirmaron que ya se había cerrado y que solo faltaban cuestiones técnicas y la traducción.

El Congreso solo deberá votar a favor o en contra, pero no podrá hacer modificaciones en los términos del acuerdo.

Además, deberán decidir si los exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri aceptarán la invitación para participar entre los expositores en el Congreso.

