"No lo graben porque vamos todos en cana", dijo el ministro

En la provincia de La Pampa se desató en las últimas horas un importante escándalo derivado de la filtración de un video, en el cual, en una sesión de la Cámara de Diputados provincial, el ministro de Hacienda Ernesto Franco, reconoció maniobras truchas para beneficiar a la petrolera estatal Pampetrol a la hora del pago de impuestos.

“No lo quiero grabar porque vamos todos... (en cana)”, dijo de manera sugerente Franco, quien previamente había pedido que se deje de filmar. Sin embargo, el video continuó y se filtró. En la grabación cuenta que “inventaron” un contrato de alquiler para que la petrolera pague menos Impuesto a las Ganancias.

Política pampeana... "No lo quiero grabar porque vamos todos en cana", se sinceró el ministro de Economía de La Pampa, Ernesto Franco. Pidió complicidad, apagar todo para que nada quede registrado. Pero falló!!! Dijo que inventó un contrato de alquiler para no pagar impuestos pic.twitter.com/9yUeSuJ2ax

Las imágenes corresponden a una sesión del 13 de diciembre pasado, al presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2022, según reconoció el propio Franco en un comunicado en el que habló de una “una expresión claramente desafortunada”.

En las imágenes, se escucha claramente al funcionario pampeano pedir que se interrumpieran las grabaciones y que salieran los taquígrafos para que no quede registrado lo que iba a decir a continuación, en medio de bromas de algunos de los asistentes.

Luego, Franco explicó cómo fue la movida para favorecer a la empresa provincial. “Evidentemente, le digo a todos, cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuesto a las Ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema: me pagaba el IVA. De ahí vamos todos presos, muchachos. Esa es toda la verdad”, declaró el ministro.

“Esta es toda la verdad: me pagaba el IVA. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. Entonces, qué se hizo en pagar el IVA y un 18% o 20% más para disimular. El resto, lo capitalizábamos. Esa es la verdad: la creamos para no pagar impuesto a las ganancias y no lo entendían. Esa es la verdad: no lo entendían. Y tenían la plata”, desarrolló el funcionario.