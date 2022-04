Renunció Urribarri al ser condenado a prisión

El embajador argentino en Israel y Chipre y ex gobernador de Entre Rios, Sergio Urribarri, renunció a su cargo tras ser condenado a ocho años de prisión por corrupción. Fuentes oficiales indicaron que el presidente Alberto Fernández, aceptaría su salida.

Urribarri comunicó la decisión a través de su cuenta de Twitter y criticó el fallo que se conoció este jueves por la noche. La Justicia lo halló culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.

El ex gobernador dijo que “el fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”. “Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”, finalizó

Además, fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.