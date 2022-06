Es intendente desde 1983, tiene 14 empleados y no cobra sueldo

En Santa Catalina, una pequeña localidad del sudoeste de Córdoba, gobierna el mismo intendente desde el retorno a la democracia en 1983: Miguel Ángel Negro. El jefe comunal, conocido “Minimo” en el pueblo, alcanzó la cifra récord en el país de 9 reelecciones consecutivas y ya anunció que el año que viene quiere ir por un mandato más.

Negro tiene 76 años, está afiliado al Partido Justicialista, y sus estudios llegaron hasta el sexto grado de la escuela secundaria. Después de ser concejal, mandato interrumpido por la Dictadura militar, asumió su primer mandato como intendente en 1983 con el retorno a la democracia y desde ahí no se ha movido de su cargo.

La localidad se encuentra a 10 kilómetros de Río Cuarto, polo industrial de la provincia, sobre la Ruta 8 y en el cruce con la 35. En Santa Catalina viven unos 8.000 habitantes y la principal actividad es la producción agropecuaria propia de la llanura pampeana. Según relató el intendente al diario Clarín, "el 99% del pueblo cuenta con agua potable, cloacas y asfaltos".

La municipalidad cuenta con 14 empleados, los concejales no cobran sueldo desde 1983, y solo se reúnen dos veces por mes a las 21, luego de sus otros trabajos. Solo el intendente y el secretario de Gobierno y Hacienda cobran un sueldo, aunque en el caso de Negro, solo percibe la jubilación.

El intendente de Santa Catalina no usa whatsapp y considera que "el teléfono es para que llamen". A su vez, en Santa Catalina la tasa municipal se paga de manera anual, a diferencia de la mayoría de los municipios. "Se llama tasa inmobiliaria y ahora cuesta $600 ahora. Se paga en marzo, más o menos. El año pasado era de $380 y este año $600”, relata el jefe comunal.

"Había dicho ya públicamente que no quería saber más nada, pero tengo todos los días la gente acá que me pide que me presente", señala a sus 76 años Miguel Ángel Negro, que el próximo año se postulará en búsqueda de su décimo mandato.