Cerró su lavadero de autos porque no conseguía empleados

El eterno debate nacional: ¿En la Argentina no hay trabajo, o el argentino no quiere trabajar? Este dilema parece zanjado para Carlos Bedoya, el dueño de un lavadero de autos en la localidad bonaerense de Pilar, qie se vio en la obligación de cerrarlo porque no conseguía empleados.

El hombre alquiló un local en 2017 en donde instaló un taller de vehículos. Más tarde, se le ocurrió agregar un espacio dedicado exclusivamente a la limpieza de los rodados. Pero comenzaron los problemas: no logró encontrar empleados para que trabajaran en él.

“Mi trabajo principal es el de chapa y pintura, pero los clientes me preguntaban por qué no abría un lavadero de autos. Lo abrí y lo cerré varias veces porque los muchachos que vienen trabajan unos días, algunas semanas, y se van”, dijo el hombre.

Para Bedoya, el gran problema de que renuncien es que les debe enseñar a los nuevos empleados cómo lavar un auto: “No es tan difícil, pero algo hay que aprender. A cada uno que viene le tengo que dedicar un día para mostrarle cómo es el trabajo. Si después dejan de venir, tengo que empezar de nuevo y es agotador”.

“Lo que me muestra la experiencia es que no hay cultura del trabajo. Les pedís que lleguen temprano y no lo hacen. La mayoría de lo que vienen son jóvenes con familia e hijos. Les digo que lo hagan por ellos, pero no hay forma. No logran sostener un trabajo en el tiempo”, agregó.

En este sentido, aclaró que les pagaba a sus empleados $3 mil diarios de lunes a sábados, una suma que da un total de $72 mil por mes.

“No es poca plata, ya que a eso hay que sumarle la propina, que no es poca, porque la gente que venía a lavar el auto era de un buen poder adquisitivo. Pese a eso, no se quedaban. Está muy complicada la situación”, finalizó Bedoya.

