Diputados aprobó la renuncia de Massa

La Cámara de Diputados de la Nación aceptó por unanimidad este martes por la tarde la renuncia de Sergio Massa como presidente de la misma. Este miércoles asumirá como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, en un intento por parte del gobierno nacional de calmar la economía argentina.

En su discurso, Massa dijo que "la Argentina necesita que en algunos temas tengamos humildad, tolerancia, capacidad y coraje de construir consensos y políticas de Estado". "Empieza otra etapa mañana, pero vendré siempre a esta casa porque el Congreso es el ámbito de los acuerdos", aseguró entre aplausos.

El ahora ex presidente de la Cámara de Diputados, agradeció "los 996 días de gestión a los legisladores" y señaló que "si algo me enseñó este lugar es escuchar mucho más que a hablar, a aprender a tolerar, aprender a convivir en la diferencia, intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas con resultado negativo, a buscar acuerdos".



Asimismo, destacó que "muchos de los que estamos acá podemos pensar distinto, pero este lugar me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante" y agregó que "todos los que estamos acá tenemos la enrome pasión por tratar de construir de esta casa nuestra que es Argentina, un lugar todos los días un poco mejor".

Según informaron fuentes oficiales, el superministro anunciará nuevas medidas económicas este miércoles luego de su asunción.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, presentó a Cecilia Moreau para que reemplace al flamante ministro de Economía. En caso de aceptarse, sería la primera mujer en la historia del país en encabezar la Cámara.