Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: la fiscalía inicia los alegatos finales

La causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner entra en su etapa final. La fiscalía expone este miércoles sus alegatos tras el pedido de la querella: 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y la absolución de Nicolás Carrizo.

El juicio por el intento de asesinato a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en su etapa final. Tras la lectura de los alegatos de la querella, quienes la semana pasada solicitaron 15 años de prisión tanto para Fernando Sabag Montiel como para Brenda Uliarte, este miércoles se espera que alegue la fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún.

La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°6 en Comodoro Py, donde Baigún sostuvo que el ataque a Fernández de Kirchner fue premeditado. “Los imputados simularon ser seguidores de la exmandataria para infiltrarse entre la gente. Pretendieron garantizarse que ella y su custodia no pudieran repeler el ataque”, argumentó la fiscal.

Según Baigún, Sabag Montiel “recorrió la zona en los días previos para evaluar cómo era la dinámica de la llegada de Cristina a su domicilio y el contacto con sus seguidores, a quienes saludaba, se sacaba fotos, firmaba libros. Esta dinámica se repitió en los días anteriores”.

Respecto a los momentos previos al hecho, la fiscal mostró un video donde se ve a Sabag Montiel y a Uliarte: “Estuvieron todo el día juntos. Quisiera que vean la tranquilidad con la que ambos se movían por la ciudad y la calma en sus rostros, sabiendo lo que iban a hacer por la noche”, aseguró Baigún ante el Tribunal. “Culminaron el recorrido en Juncal y Uruguay, la esquina donde vivía Cristina Kirchner. Ambos se infiltraron entre la militancia”, continuó, y señaló que a las 20:52 ya “estaban muy cerca” de la exvicepresidenta. En ese sentido, la fiscal también consideró que “no hubo un déficit de la custodia” de la exmandataria.

Fue entonces, según la fiscal, cuando Sabag Montiel emergió entre la multitud, empuñó un arma de fuego, extendió el brazo y, a pocos centímetros del rostro de la expresidenta, gatilló una vez.

A su vez, Baigún aseguró que “el ataque fue llevado a cabo mediando violencia de género y violencia política. Cristina Kirchner fue atacada por su condición de mujer y para que no pudiera seguir desempeñando su vida política”.