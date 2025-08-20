Homicidio en Senillosa: qué dijo el informe preliminar

Un hombre de 42 años murió en la madrugada de este miércoles en Senillosa, tras recibir una herida cortopunzante en la zona del pecho, cercana a la axila. El fiscal Andrés Azar confirmó que la lesión afectó su corazón y provocó el fallecimiento.

Según informó el comisario inspector Juan Barroso, el cuerpo fue hallado cerca de las 22:30 en la calle, a pocos metros de su casa. En el interior de la misma se encontraba su pareja junto a tres menores de edad.

La investigación: violencia de género y sin detenidos

La fiscalía a cargo de Andrés Azar descartó la hipótesis de un robo. Las primeras líneas de la investigación apuntaban a un posible caso de violencia de género, aunque las circunstancias aún no están claras. Se revisan cámaras de seguridad de la zona y se toman testimonios para determinar cómo ocurrió el ataque.

Desde el Ministerio Público Fiscal, informaron que el domicilio quedó consignado para recibir notificaciones y comunicaciones legales, por orden del fiscal. Este jueves, continuarán los trabajos en el lugar. Hasta el momento, no hay personas detenidas.