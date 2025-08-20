¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 20 de Agosto, Neuquén, Argentina
Violencia

Homicidio en Senillosa: qué dijo el informe preliminar

La víctima, de 42 años, fue hallada sin vida cerca de su vivienda en la calle Emilio Díaz.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 17:29
Un hombre de 42 años murió en la madrugada de este miércoles en Senillosa, tras recibir una herida cortopunzante en la zona del pecho, cercana a la axila. El fiscal Andrés Azar confirmó que la lesión afectó su corazón y provocó el fallecimiento.

Según informó el comisario inspector Juan Barroso, el cuerpo fue hallado cerca de las 22:30 en la calle, a pocos metros de su casa. En el interior de la misma se encontraba su pareja junto a tres menores de edad.

La investigación: violencia de género y sin detenidos

La fiscalía a cargo de Andrés Azar descartó la hipótesis de un robo. Las primeras líneas de la investigación apuntaban a un posible caso de violencia de género, aunque las circunstancias aún no están claras. Se revisan cámaras de seguridad de la zona y se toman testimonios para determinar cómo ocurrió el ataque.

Desde el Ministerio Público Fiscal, informaron que el domicilio quedó consignado para recibir notificaciones y comunicaciones legales, por orden del fiscal. Este jueves, continuarán los trabajos en el lugar. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

