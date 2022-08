Manifestantes en la casa de CFK: la medida que tomará Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidió hacer caso omiso a los requerimientos del juez Roberto Gallardo y no quitará a los efectivos de la Policía de la Ciudad de las adyacencias de la casa de Cristina Kirchner. También, uno de los hombres fuertes de la oposición anunció que recusará al magistrado.

En declaraciones a los medios, el jefe porteño manifestó: "No siga incitando a la agresión y a la violencia, no siga echando nafta al fuego. Sus declaraciones son distracciones que no tienen que ver con las prioridades del país". Además, acusó a Cristina Kirchner y al kirchnerismo de incitar a la violencia y agregó: "Quiénes están en contra de la ley son ellos, no vamos a entrar en provocaciones".

La convocatoria para apoyar a Cristina Kirchner en Recoleta generó más disidencias entre el Gobierno Nacional y la oposición. A tal punto que el juez Gallardo intimó al gobierno porteño a que quite la policía de los alrededores de la casa de la vicepresidenta. El letrado argumentó que la custodia de la ex presidenta está en manos de las fuerzas federales. Por lo pronto, Rodríguez Larreta no seguirá tal directiva.

En ese punto, Horacio Rodríguez Larreta defendió su posición y señaló: "Nuestro objetivo es mantener la paz social en la ciudad y en la policía debe resolver estas situaciones con el menor uso de la fuerza posible. Es por eso que usan vallas. Solo en la Argentina se puede tomar como provocación una valla"