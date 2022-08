Explosivas declaraciones del juez Gallardo contra Larreta

El juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, Roberto Gallardo, dictó el lunes un fallo que obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a retirar las vallas en las zonas cercanas al domicilio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La decisión del magistrado también se centró en que la Policía Federal iba a cuidar a la ex mandataria argentina. Sin embargo, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó esa decisión a través de una recusación y calificó a Gallardo como un juez kirchnerista.

En una entrevista que brindó a AM 750, el juez Roberto Gallardo habló sobre esta situación y afirmó: "Larreta tiene un problema con la Constitución. La Ciudad presentó una recusación para apartarme de la causa una vez más. Es una costumbre. Ya lo hicieron con Costa Salguero, con los trabajadores de Rappi".

Además, Gallardo agregó: "Es una costumbre que cada vez que el gobierno porteño se siente molesto con la actuación de la Justicia, me recusa. No es solo conmigo, es con varios jueces. La conclusión la tiene que sacar la ciudadanía". Luego, arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta y expresó: "El jefe de Gobierno debería leer la Constitución. Constitución se escribe con "C", no con "K". No soy un juez con "K" ni un juez "M", soy un juez de la Constitución. El problema lo tiene el Jefe de Gobierno con la constitución".

A la hora de hablar de los hechos acontecidos este fin de semana con el operativo desplegado por la Policía de la CIudad, Gallardo consideró: "Es algo inusitado que el Jefe de Gobierno invite a no cumplir con un fallo judicial y nos pone en una situación anómica. ¿Cómo le podemos pedir después a un ciudadano común que cumpla con la ley? La vocación republicana del jefe de Gobierno está bastante en tela de juicio. Estoy muy preocupado".