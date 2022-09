Cuándo comenzó el plan para matar a Cristina Kirchner

La jueza que tiene a cargo la investigación por el intento de atentado contra Cristina Kirchner, María Eugenia Capuchetti, dictó el procesamiento de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel por intento de homicidio calificado. Esa es una novedad central en la causa que avanza a paso firme conjuntamente con el testimonio que brindó la vicepresidenta.

Según publicó La Nación, a partir del 22 de abril de 2022, comenzó a planearse el atentado contra la ex mandataria. Ese día, Brenda UIiarte le contó a su amiga Serena que compró un arma porque su ex la estaba molestando. “Sí, tengo un fierro; lo compré porque mi ex está jede (pesado)”, dijo. Cuando tuvo la oportunidad de charlar con otro amigo, manifestó: "Tranqui, no va a pasar nada… es mío el fierro”. Tres meses después, Brenda le reveló a Agustina Díaz: "Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”.

El 5 de julio, Uliarte mantuvo otra charla con "Nacho" y dijo sobre el plan para aniquilar a Cristina Kirchner: "Para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… de poder, se puede; hay que encontrar la manera”. Además, agregó: "No necesito pagarlo, yo puedo serlo (hacerlo)... Sé usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo… Hay que encontrar un hueco, ser estratega”.

A partir de estos mensajes, la jueza María Eugenia Capuchetti puso de relieve la idea de que, para esa circunstancia, Uliarte habría tomado la decisión de atentar contra la vida de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Iniciando así el plan para matarla.