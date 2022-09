Fuerte testimonio de Cristina Kirchner en la causa

Cristina Fernández de Kirchner estuvo en el centro de debate desde hace unos meses atrás. Primero con el juicio por asociación ilícita y defraudación pública desde que arrancó el período kirchnerista en el sistema político argentino y segundo, con el intento de atentado que llegó a todo el mundo. De hecho, la mayoría de los mandatarios latinoamericanos se solidarizaron con ella.

Mientras tanto, la causa vinculado al intento de magnicidio contra la vicepresidenta siguió avanzando a tal punto que hubo varios detenidos que ampliaron su declaración indagatoria como fueron los casos de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo. Incluso, en estos momentos, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo evalúan el pedido de excarcelación de Díaz debido a que no hay pruebas para detenerla, de acuerdo al análisis que hicieron sus abogados defensores.

En ese contexto, y mucho antes de estas detenciones, la ex mandataria brindó su testimonio en presencia de la jueza y el fiscal anteriormente mencionados. En ese sentido, ella declaró: "Cuando vine acá luego de salir del Senado, la gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar. Cuando bajo (del auto), hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme”.

Además, la actual vicepresidenta de la Nación agregó: "Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona.”.

El día anterior al atentado, Cristina Kirchner recordó: "El día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar. Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio. Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido”.