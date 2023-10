El Papa apuntó contra la corrupción y la hipocresía

El escándalo que protagonizó Martín Insaurralde este sábado al trascender fotos de su excéntrico viaje en yate con la modelo Sofía Clérici en España no para de generar repercusiones. En este caso, el que dejó un mensaje que tuvo una vinculación directa con el tópico del fin de semana fue nada menos que el Papa Francisco I. Este domingo, durante el Ángelus en El Vaticano, el pontífice condenó la “corrupción” y la “hipocresía”.



Frente a los fieles que se congregaron en la Plaza San Pedro, el Papa centró su discurso acerca de las diferencias entre los pecadores y los corruptos. Allí, reflexionó sobre la elección de arrepentirse y aprender de los errores propios o fingir “que no ha pasado nada” y vivir “con una máscara”, sólo preocupándose por “parecer bueno” y sentenció: “En última instancia, ¿sigo un pecador, como todo el mundo, o hay algo corrupto en mí? No olvides: pecadores sí, corruptos no”.



Rápidamente, y sobre todo con la serie de publicaciones en X (ex Twitter) que hizo su cuenta oficial, este discurso resonó en Argentina. Es que desde sus redes, el mensaje que más se replicó de su discurso fue el que se centró en definir que “para el pecador, siempre hay esperanza de redención; para el corrupto, en cambio, es mucho más difícil”.

El afiche que publicó en 2013 Insaurralde para hacer campaña con la imagen del Papa.

En esa línea, el sugestivo mensaje del Sumo Pontífice también habla de “la hipocresía y sus ficciones convertidas en hábito”, que “son como un grueso ‘muro di goma’ detrás del que se resguarda de la voz de la conciencia”. Desde distintos sectores de la oposición recordaron que el propio Martín Insaurralde utilizó una foto suya cuando visitó al Papa con la hoy vicepresidenta de la Nación en 2013, para su campaña en las elecciones legislativas que perdió con Sergio Massa.