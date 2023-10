La crisis se extiende a LLA: tres diputados electos dejaron el espacio

El acuerdo entre Javier Milei y Patricia Bullrich hizo ruido no solo en Juntos por el Cambio, sino también en el partido del propio libertario. Es que ni bien trascendió la reunión del martes por la noche entre los candidatos presidenciales que terminaron segundo y tercera en los comicios generales, la fractura comenzó con las declaraciones de la diputada electa y la fundadora de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Liliana Salinas.



Hoy se supo que, en total, son tres de los cinco legisladores en esa provincia los que retiraron su apoyo al candidato de La Libertad Avanza: "Estoy decepcionado, aposté por un Milei anti casta, no por un Milei casta que aceptó un arreglo por un resultado electoral", respondió a Télam el legislador provincial electo Carlos Damasco. Además, el entrerriano recalcó que con el acuerdo con JxC “están defraudando a los votantes" ya que “toda la campaña” pregonó algo distinto a lo que selló Milei con Bullrich este miércoles.



La segunda legisladora que acompañó en las últimas horas la postura y la decisión de Damasco fue Julia Calleros, y conformarían un bloque entre los dos mientras que Salinas tendría un bloque unipersonal. Damasco insistió sobre este desencuentro señalando que sus "sentimientos y formas de pensar y actuar" no le permiten seguir en el partido libertario ya que "el mensaje durante la campaña fue que no somos lo mismo".



Además, el legislador provincial electo interpretó que “por un resultado electoral se olvidan de nuestros principios y los cambian por un arreglo espurio que decepciona a muchas personas". Con un comunicado, Damasco y Calleros subrayaron la “gran preocupación” respecto a los acuerdos de Milei y su decisión de "formar un bloque aparte respetando las convicciones y trabajo realizado hasta ahora".