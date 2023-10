¿Qué dijo Alberto Fernández por el escándalo Insaurralde?

El presidente, Alberto Fernández, habló por primera vez del escándalo que protagonizó Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici. En este sentido, destacó la reacción de quienes pidieron la renuncia del -ahora- ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

“La actitud salpica y lastima a un montón de gente honesta y correcta que no tiene nada que ver. Que no piensa en yates, en el Mediterráneo, que no piensa en esas cosas y que viven una vida austera”, dijo Fernández en diálogo con medios nacionales, al hablar por primera vez de las fotos que fueron publicadas en Instagram.

Por otra parte, defendió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Uno puede estar más o menos de acuerdo con Axel, pero Axel es un hombre honesto, indudablemente, y tiene una vida austera. Igual creo que hubo una buena reacción de él y le pidió rápidamente la renuncia”.

A su vez, el presidente afirmó que el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia deberá “explicar en la opinión pública” sus acciones. “No creo que la política sea la casta, es una vocación; la casta es la que defiende quien nos denuncia ser parte de la casta”, agregó en relación al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei.