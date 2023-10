Israel: cuatro argentinos muertos y tres desaparecidos

La guerra desatada en Israel este sábado dejó, hasta el momento, cuatro argentinos fallecidos. Recientemente, se identificó a Ronit Rudman, que fue asesinada en Holit junto a su esposo. Hace algunas horas, se confirmó la desaparición de otros tres compatriotas en esas tierras: dos de ellos son los hermanos Iair y Eitan Horn que, según su propio padre, habrían sido secuestrados por grupos de la organización terrorista.



Itzik Horn, padre de los dos argentinos habló con medios nacionales y sacó su conclusión sobre el paradero de su hijo: “Escondidos no están, porque después de tantas horas deberían haber aparecido. Así que la lógica indica que están secuestrados y se los llevaron a Gaza”, dedujo. Esta metodología es la que llevaron a cabo los grupos de Hamas, y que se pudo ver en los escalofriantes videos que se viralizaron en las redes sociales.



No obstante, Itzik aclaró que no tiene “ninguna confirmación de nadie, ni del ejército ni del gobierno de Israel”, sino que luego de los rastrillajes realizados “buscaron por toda la cercanía y no están por ningún lado”. Asimismo, la otra argentina de la que se desconoce su paradero es Ofelia Roitman de 77 años, de quien no hubo mayor información hasta el momento.

Los hermanos Horn vivían en el kibutz Nir Oz, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, uno de los sectores más afectados y en donde se identificó al primer argentino fallecido, Rody Skariszewski. El padre de estos hermanos reveló que uno de ellos había ido a visitar al otro en la mañana en que se produjo el ataque y, posteriormente, no supo más nada de ellos.

Ronit Rudman se suma al mencionado Skariszewski, a Abi Korin y a Silvia Mikanoski de Mirensky en la lista de argentinos que perecieron en tierras israelíes producto del ataque de Hamas.

Ronit Rudman Sultán, la cuarta argentina asesinada por Hamas.