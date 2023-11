¿Peligra el aguinaldo?, la frase de Javier Milei que revolucionó todo

El presidente electo, Javier Milei este miércoles revolucionó las redes sociales al ser consultado sobre el pago del medio aguinaldo de diciembre de los empleados públicos. al reafirmar su programa económico para lograr el equilibrio fiscal y recordó que el recorte en el Estado fue parte de sus promesas de campaña.

En una entrevista televisiva Milei sembró la duda sobre el pago al decir: “Si recaudamos 100, no vamos a gastar 120. No vamos a gastar más de 100. Alberto se va a desligar de eso, eso es algo que tengo que enfrentar pero hay que ir al equilibrio fiscal. En el primer año queremos alcanzar el equilibrio fiscal y eso no es negociable”.

“Recortarán lo que tengan que recortar" enfatizó Milei, que reveló que esto no lo habló con el presidente Alberto Fernández porque el pago de aguinaldos "va a caer en el último tramo de diciembre" y lo deberá enfrentar él en sus primeros días de gestión.

A pesar de estas fuertes declaraciones, el presidente electo en reiteradas ocasiones aseguró que el ajuste no lo van a pagar los argentinos, “lo van a pagar los políticos corruptos, la casta, los empresarios prebendarios y los sindicalistas que usan a los trabajadores”.

Además, afirmó que el “2024 tiene que terminar con equilibro fiscal”. “Si resolvemos el problema de las Liquet y abrimos el cepo el 2025 va a ser un año brillante para Argentina”, aseveró Milei.