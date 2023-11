Javier Milei: "La inflación va a seguir por 18 o 24 meses”

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje de las elecciones 2023, este martes el presidente electo brindó su primera entrevista como presidente electo en un mano a mano con el periodista Alejandro Fantino donde habló absolutamente de todo: quién será su ministro de Economía, la inflación, jubilaciones, obra pública, empleo público, le pegó a Sergio Masa, se refirió a cómo atraviesa su triunfo y hasta le dejó un mensaje a todos los cuidadanos: “Argentina será una potencia mundial”.

En "La cosa en sí", el programa online que Fantino conduce en Neura Media Milei deslizó que su rol como Jefe de Estado “lo mira como un trabajo. El resultado significa un mandato".

Al ser consultado sobre quién será el ministro de Economía, Milei aseguró que “lo elegí yo”, y sostuvo que “estamos armando un seleccionado”, por eso “no me importa de qué partido político vengan, porque yo necesito soluciones”.

En esta misma línea, argumentó que “las bombas que dejaron plantadas, nosotros las podemos desactivar” y al hablar de la hiperinflación el presidente electo dijo que “ya está plantada”, por eso “la inflación va a seguir por 18 o 24 meses”.

Además, indicó que "el ajuste lo van a pagar los políticos corruptos, los empresarios prebendarios y los sindicalistas que usan a los trabajadores. Lo tengo decidido, fue mi promesa de campaña", aseguró.

“El ajuste lo va a pagar la casta, no la gente”. En esta línea, mencionó que el “2024 tiene que terminar con equilibro fiscal”. “Si resolvemos el problema de las Liquet y abrimos el cepo el 2025 va a ser un año brillante”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a los empleados del sector público, e indicó que “el que trabaja bien va a mantener su puesto”.

Además, el presidente electo habló de las obras públicas que ya están licitadas. “Nosotros no tenemos plata, por lo tanto las obras pueden ser entregadas al sector privado o que los intendentes busquen la forma de financiarlas porque no hay plata para realizarlas, ya que no se negocia el equilibrio fiscal, porque ministro que gasta más lo echo”.

"Vamos a ir a un sistema privado al estilo Chile. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a ir a la híper. No se negocia el equilibrio fiscal, ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro, ministro que gasta más, lo echo, porque el 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", enfatizó.

Al ser consultado sobre el miedo que tienen algunos jubilados con los cambios que proyecta, Milei dijo que “Massa destruyó las jubilaciones, el último año cayeron un 33%, la mínima en la actualidad son 80 dólares, por eso la única forma de pagar más jubilaciones es que la economía crezca, para que los salarios y las jubilaciones tengan salarios más altos”.

Con respecto a los amigos del campeón Milei dijo que “hará tabula rasa”, porque los problemas que tiene Argentina son muy grandes, por ese motivo “tomar venganza por su presidencia no está en su ADN, porque su foco está en hacer bien el trabajo que le encomendó el pueblo argentino”.

Milei, le dejó un mensaje a los argentinos: “No hay noche que haya sido derrotada con cada amanecer, se terminó la decadencia, porque tenemos la convicción de poder hacerlo”. Además, comparó el país con Venezuela y dijo que si “seguíamos con la misma receta Venezuela iba a quedar como un poroto”.

También, se refirió a su triunfo electoral y dejó un claro mensaje contra Sergio Massa: “A pesar de la campaña de miedo que hicieron, la esperanza le ganó al miedo”, por eso los ciudadanos apoyaron “una solución liberal, cosa que en la historia del país como nunca pasó”.

Para finalizar, Milei mencionó que durante su gobierno “va a ver momentos duros, pero la vamos a ganar” y aseguró que “Argentina será una potencia mundial”.