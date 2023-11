Sergio Massa reveló que su futuro ministro de Economía será de otro partido político

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, desveló este martes en una entrevista en Cadena 3, que en caso de ganar las elecciones, su elección para el cargo de ministro de Economía no provendrá de su misma filiación política , sino de otro ámbito político. Durante su visita a la provincia de Córdoba, Massa manifestó: "Mi ministro de Economía no provendrá de mi misma corriente política; será seleccionado de un ámbito político distinto". No obstante, el político evitó proporcionar pistas o nombres de posibles designados y enfatizó su postura en contra de la distribución de cargos antes de ganar una elección, afirmando: "No debemos anticiparnos a lotear gobiernos prometiendo posiciones, pues esto ha demostrado no ser efectivo".

Además, Massa expresó su intención de que la mitad del directorio del Banco Central no tenga afiliación a su bloque político, con el objetivo de mantener un adecuado nivel de control. El candidato hizo hincapié en su visión de que, a partir del 10 de diciembre, se inicia una nueva era en la política argentina y en la sociedad.

En cuanto al resultado del balotaje programado para el 19 de noviembre contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Massa anticipó que se espera un resultado "cerrado". El candidato oficialista argumentó que la polarización en la región llevó a diferencias estrechas en balotajes pasados y que anticipa un escenario similar para el balotaje argentino. No obstante, se abstuvo de proporcionar cifras precisas respecto a la diferencia entre los candidatos.