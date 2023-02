Incluyen nueva herramienta digital para monitorear precios

El viernes 3 de febrero, Sergio Massa anunció en un acto en el Centro Culturl Kirchner la ampliación de Precios Justos hasta el 30 de junio. Durante 4 meses, casi 50.000 productos de 482 empresas aumentarán un 3,2% mensual en promedio y 2.000 productos tendrán precios fijos.Su cumplimiento se podrá monitorear con una herramienta desarrollada por Arsat y Amazon.

Estamos hablando de un software que da acceso a la Secretaría de Comercio y su equipo al historial de un determinado artículo, no solo en la cadena de supermercados indicada, sino también en cada una de las tiendas en donde se comercializa tanto en las físicas como en las virtuales. Con esto, se recolectará información en términos macro y micro y que agilizará el desarrollo de las fiscalizaciones dentro del programa. En este sentido, se va a poder apreciar en toda la cadena -desde las industrias proveedoras hasta los supermercados- y permitirá detallar el momento donde se incumple el cumplimiento del programa.

En su conferencia, el Ministro de Economía habló sobre "trampas" que se realizaban para evitar aplicar el programa al pié de la letra: "Algunas empresas limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor". De esta manera, planteó que el esfuerzo para combatir la inflación se tiene que dar entre todos los sectores, ya que no se puede permitir que el acceso a beneficios públicos "no termine redundando en beneficio del consumidor y del ciudano".

En esta nueva etapa, el promedio de aumento bajó con las anteriores (era del 4%) y la cantidad de empresas es casi 5 veces mayor. Asimismo, se incorporó productos de la canasta escolar y se aplicó un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas con un sendero de 3,5% mensual.