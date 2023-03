Burlando explicó su abrazo con uno de los asesinos de Cabezas

El abogado mediático Fernando Burlando respondió a las críticas por su aparición junto a José Luis Auge, miembro de la banda criminal "Los Horneros" que asesinó José Luis Cabezas, en el spot donde lanzó su candidatura para gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En el video el candidato por el partido Movimiento de Integración Federal (MIF) se muestra recorriendo el barrio Los Hornos de La Plata, visitando a los vecinos y abrazando al ex-convicto: "Yo no soy autoridad para cancelar a nadie", dijo en diálogo con medios nacionales.

Al respecto, Burlando fue el abogado defensor de los cuatro integrantes de la banda condenados tras el juicio por el crimen del fotógrafo en 1997. "Cuando defendí a los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas yo era muy chico. De todos modos no estoy arrepentido de haber defendido a los asesinos", explicó. Y ante la consulta sobre la presencia de Auge en su spot el letrado señaló: "No lo chequee, pero puede ser. Se acerca gente de todo tipo, es la realidad argentina, nos guste o no". Asimismo, advirtió que no le preocupa que haya dialogado con él y que "en los siguientes videos también van a aparecer personas con antecedentes".

Por el crimen de Cabezas, José Luis Auge fue el primero en beneficiarse de los cuatro integrantes de "Los Horneros" con la reducción de condena y el combo de 2x1. Recuperó su libertad el 14 de diciembre de 2004. Por su parte, Miguel Retana murió preso en el penal de Olmos en 2001, Gustavo Gonzáles obtuvo libertad condicional a fines de 2005 y ahora está preso por narcotráfico y Horacio Braga también vive en Los Hornos y se recibió de abogado, pero no lo dejan ejercer por sus antecedentes.