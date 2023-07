La mamá de Cecilia fue golpeada por un militante Sena

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, denunció que se enfrentó a una decena de seguidores de Emerenciano Sena y que fue golpeada por uno de ellos. "No tengo miedo. Qué más pueden hacer, si ya me mataron a mi hija", fue parte de lo que dijo en relación al hecho.

El hecho ocurrió el viernes 28 de julio frente a la Fiscalía de Chaco. Romero había acudido al edificio judicial para conocer los resultados de una autopsia de huesos para saber si eran o no se de su hija. En el lugar se topó con decenas de personas que fueron a pedir por la libertad del dirigente social chaqueño.

“Ayer fui citada de urgencia para ver si eran los huesitos o no de Cecilia. Salí con ese dolor que uno siempre tiene en estos casos. Vi que habían 15 ó 20 personas de Emerenciano gritando por la libertad de él. Lo que más me llamó la atención es que eran mujeres. ¿Con qué cara lo hacen?”, sostuvo Romero.

En diálogo con Radio Mitre, la mujer detalló: “Un hombre me pegó en el riñón. Son personas muy violentas que se dedican a las artes marciales. Están dispuestos a todo. Me arrepiento de haberlos enfrentado, pero soy humana. No tengo miedo de que me maten. Tengo miedo de que por responsabilidad mía maten a otras personas”.

En su relato, Romero admitió que espera que en algún momento intenten asesinarla: “Seguro van a realizar un viaje al sur. Para Emerenciano es un ejército, se cree el “Che” Guevera, cree que está armando un ejército de liberación, una guerrilla. Desde chico es un golpeador”. “No les tengo miedo. Qué más me pueden hacer, si me mataron a mi hija”, expresó Romero a los seguidores de Sena que la increparon y reclamaban a los gritos de “libertad, libertad”.