Acto de la CGT en el Congreso: "Quieren destruir al sindicalismo"

Este miércoles se concretó el primer paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en la era de Javier Milei. Con adhesión de las dos CTA, organizaciones sociales, el peronismo y la izquierda, la multitudinaria movilización al Congreso de la Nación terminó con un acto en el que los referentes sindicales exigieron a los diputados y senadores que no apoyen la Ley Ómnibus ni el DNU que firmó el libertario el 20 de diciembre.

La declaración más contundente, y por lo tanto polémica por el tono y por lo expresado, fue la del cotitular de la CGT y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano. El sindicalista, parafraseando al presidente de la Nación –"al ministro Caputo habría que 'llevarlo en andas' si la inflación de diciembre es menor al 30%"–, dijo que al funcionario "con estas medidas económicas de hambre y ajuste, los trabajadores, jubilados y los más humildes lo van a 'llevar en andas' pero al Riachuelo".

Una frase desacertada, y que también va en respuesta a lo dicho por el propio Caputo, quien mencionó que se reunió "con el secretario de Hacienda y la subsecretaría de las provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado". Moyano llamó a los legisladores a no votar por la Ley Ómnibus (se tratará el próximo martes) ni por el regreso del Impuesto a las Ganancias: "Que no se les ocurra volver a poner el impuesto a las Ganancias, si son tan guapos suban el impuesto a las grandes fortunas", toreó el hijo Hugo Moyano.

Y redobló la apuesta con los diputados y senadores: "Estarán frente a una decisión histórica para que digan si están con los trabajadores o con las corporaciones". En esa línea, planteó que "no puede ser esos diputados que arman bloques y siendo peronistas voten este DNU. Un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los jubilados, los trabajadores y la soberanía argentina", insistió, definiendo que "esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y la escribió Mercado Libre".

"Quieren destruir al sindicalismo"

El último orador del acto frente al Congreso fue de su par Héctor Daer, quien afirmó: "El presidente fue electo presidente, los legisladores fueron electos legisladores, y a nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos, para encuestar con sus representantes. Pero más que una cosa es andar con una motosierra y la otra es gobernar".

El dirigente afirmó que el Gobierno de Milei busca "destruir al sindicalismo" y lamentó que el libertario utilice "una palabra tan grande como es la libertad, ya que todos los pueblos luchan por la libertad, pero acá la libertad la utilizan para hacer pelota la fórmula de actualización para los compañeros jubilados".

"Con la libertad quieren vender las empresas públicas y con la libertad no quieren que suceda esto, porque si sucede esto nos quieren meter a todos presos. Así que no criminalicen la protesta", agregó sobre el protocolo de Patricia Bullrich.

Daer criticó que el Gobierno envíe un proyecto tan extenso como el de la Ley Ómnibus, considerando que "si quieren discutir todo es que no quieren discutir nada", y lo ejemplificó definiendo que "cada diputado tienen discursos de cinco minutos" para pronunciarse "sobre 600 artículos" del proyecto de ley bases.

En esa línea, agregó que las medidas del gobierno que lleva 34 días "denostan a los empleados públicos, a los docentes, ese es parte de su plan. Porque quieren destruir el Estado, que es la única institución que permite el equilibrio social. Que no nos tomen de idiotas", subió nuevamente el tono.