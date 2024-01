Bullrich dijo que "no hay paro que detenga al Gobierno"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles que "no hay paro" que "detenga" al Gobierno, al cuestionar nuevamente la huelga de 12 horas convocada por la CGT, y apuntó a "sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos" que están "resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente"



En un posteo en la red social X con el hashtag #YoNoParo, Bullrich sostuvo que "no hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".

NO HAY PARO QUE NOS DETENGA

Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024





En tanto, antes de dirigirse al centro de monitoreo ubicado en el Departamento Central de la Policía Federal, Bullrich realizó una recorrida por el barrio porteño de Flores, donde dialogó con comerciantes y afirmó: "Estoy en Flores, todos los locales abiertos, el país no para".



"La Ciudad está trabajando, el Gran Buenos Aires también. Hay colectivos que circulan con gente que va al trabajo. La movilización es un punto mínimo en relación a la cantidad de gente que ha decidido trabajar", expresó la funcionaria.