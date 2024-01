Polémica por despidos y asignaciones en la Superintendencia de Servicios de Salud

Fue un jueves con fuertes bajas en el gobierno que lidera el presidente Javier Milei. Ayer por la noche, se confirmó que echaron al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, por filtrar información de las reuniones de Gabinete. Ahora, el Ministerio pasará a ser una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo. Pero, durante la mañana también hubo despidos en Superintendencia de Salud, los cuales generaron polémica por las declaraciones del ahora extitular del área, Enrique Rodríguez Chiantore.

El ahora exfuncionario tuvo contacto con los medios y relató que se en enteró en primera instancia por mensajes de WhatsApp en donde lamentaban su despido. "Después abrí el Boletín Oficial y me encontré con la noticia de que me habían cesado en el cargo a mí y al gerente general de la Superintendencia, y nombraron dos personas en nuestro reemplazo", sostuvo Chiantore en radio Rivadavia AM630.

El ex titular de la Superintendencia declaró que su despido no estuvo relacionada a diferencias de criterio en la cartera de Salud, como así también negó que haya algún tipo de relación con algún sector sindical, los cuales suelen estar interesados en el ámbito de las obras sociales: "Estoy en el PRO desde hace muchos años. He coordinado el equipo de Salud de Patricia Bullrich. Suponer que echarme a mí es atacar a la CGT es absurdo", recalcó.

A su vez, Chiantore manifestó que sólo tuvo contacto con Mario Lugones -asesor del jefe de Gabinete, Nicolás Posse- quien le respondió que "las cosas tienen su dinámica, así que hicimos cambios en la Superintendencia". A la par, también dispusieron el cese del exgerente del organismo, Nicolás Striglio.

Por último, tildó de "poco profesionales" las formas con la que lo removieron del cargo, aunque a la vez aludió a que desde la jefatura de Gabinete buscaban gente más cercana.

Un exdirectivo de OSDE a cargo

Una de las funcionas más importantes de este sector de Salud es controlar el funcionamiento del sistema de Obras Sociales, de los agentes del seguro de Salud, de los prestadores intervinientes y de toda otra entidad prestadora o financiadora de prestaciones médico-asistenciales que se le incluyan.

En este sentido, según el decreto 83/2024, el nuevo superintendente de Servicios de Salud es Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, prepaga al cual deberá regular (o desregular, según las intenciones del DNU de Milei). El nuevo titular es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires.

Asimismo, Claudio Stivelman quedará como gerente general del organismo, quien trabajó en el sistema de salud tanto en financiadoras como en prestadoras.