Ya se perdieron más de 1000 hectáreas en Los Alerces: sospechan de la RAM

El incendio desatado en el Parque Nacional Los Alerce sigue causando estragos y ya arrasó con más de 1.000 hectáreas en la provincia de Chubut. Los brigadistas suman refuerzos y desde el gobierno provincial responsabilzaron a un grupo mapuche por iniciar el fuego "para tomar tierras".

El jefe de Departamentos de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del PN, Mario Cárdenas, habló en "La Primera Mañana" por AM 550 y detalló que el trabajo para apagar el incendio fue más "tranquilo" durante esta mañana por la ausencia de viento. A la vez, comentó que hay 130 brigadistas desplegados en el área, más el apoyo de equipo aéreo que incluye un avión observador, dos aviones hidratantes y dos helicopteros con baldes de agua.

Por otra parte, habló sobre los orígenes del siniestro ígneo: "Hacemos una evaluación de dónde comienza y no hay otra manera que se de el inicio de un incendio si no es con una intencionalidad". "Lo de la leña lo descarto totalmente porque es un Parque Nacional, por más que lo quemen después no hay forma de intervenir el lugar", agregó.

Torres contra la RAM

El mandatario provincial Ignacio Torres habló tras recorrer las zonas afectadas y apuntó contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): "una vez controlado el incendio, vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras".

“Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario y que hacen estas cosas. El problema no son los pueblos originarios, el problema son estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras; es momento de ponerle un parate definitivo”, aseveró Torres en diálogo con Radio Rivadavia este domingo.

Créditos: Sol Play 91.5.

En este sentido, afirmó que "hay una toma" en el Parque Nacional e insistió que "se tiene que desalojar cuanto antes".