Cristina Kirchner vs Javier Milei: continúa la guerra en las redes.

Luego de que el presidente Javier Milei declarara que le gustaría ser “quien ponga el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro”, le contestó la expresidenta en su cuenta de X.

El posteo comenzó con un “Acabo de leer tu largo posteo de anoche, Milei. Para hacerla corta” y continuó diciendo que su pedido de disculpas, con metáforas de por medio, “no era necesaria”. Luego, comenzó a atacar al mandatario nacional “Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice”.

Cristina comentó que "La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancias extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía” y agregó que, cuando les termine de hacer el trabajo sucio de destrucción del Estado “los que hoy te aplauden en los coloquios cuando puteas a un muerto, te van a soltar la mano”.

En su largo descargo, la expresidenta apuntó también contra la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel. "En cuanto a tu consabida monserga sobre los Gobiernos en los que fui presidenta (no pretenderás hacerme cargo de las medidas de Alberto. Vos mejor que nadie sabe que la lapicera la tiene el presidente y sino, pregúntale a Villarruel), te aclaro que me eligieron 2 veces presidenta sin que nadie me ‘prestara’ los votos”, comentó.

Día de la asunción: la "buena onda" no duró mucho

Por último, finalizó con un saludo por el cumpleaños de Milei. "La realidad es la única verdad. Que la cuenten como quieran, pero eso es lo que pasó y es lo que nunca me van a perdonar. Sé que hoy es tu cumpleaños número 54. Que termines bien el día, Milei", concluyó.

El posteo completo