Tragedia en Villa Gesell: “Creo que los milagros existen, quiero a mi hijo vivo”

En Villa Gesell los rescatistas trabajan a contrarreloj para encontrar a las personas que quedaron atrapadas por el derrumbe de un edificio. Uno los desaparecidos es el sobrino de la propietaria del hotel. “Creo que los milagros existen, quiero a mi hijo vivo”, dijo angustiada una madre en una entrevista con TN.

“Mi hijo es chef y estaba trabajando en el restaurante La Cortaderas. Anoche salió a pescar en el muelle y volvió media hora antes de que se cayera todo esto”, detalló.

Silvana no pierde la esperanza. “Yo creo en Dios, los milagros existen. Quiero a mi hijo vivo, entero, como siempre. No me voy a ir de acá”, expresó.

Se está montando un gran operativo.

Junto a los escombros y al trabajo de los rescatistas que buscan señales de vida en el lugar, Silvana mencionó que “sabía que estaban haciendo arreglos en el edificio”.

Riesgo estructural en el área

Además del edificio siniestrado, otro inmueble contiguo resultó afectado por el colapso. Según información de los bomberos, un ingeniero evalúa si es necesario evacuar la zona para evitar nuevos riesgos. El encargado del edificio vecino confirmó que no había nadie en su interior en el momento del incidente.