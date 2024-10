Un hotel que era el sueño de un matrimonio de inmigrantes

El 29 de octubre dejó de ser una fecha más para la comunidad de Villa Gesell. El hotel Dubrovnik se derrumbó en horas de la madrugada. Se trata de uno de los edificios históricos de la ciudad balnearia, ya que fue construido en 1986. Sus fundadores, de nacionalidad croata, decidieron radicarse en la Costa porque “les recordaba a su país”.

Uno de los hoteles más importantes de la localidad está ubicado en la zona céntrica de la ciudad, a dos cuadras de la playa. “Nuestros padres, de nacionalidad croata, luego de casarse, decidieron irse a otro país, buscando su futuro. Y así fue como, después de años de lucha y trabajo, encontraron un lugar que los hizo recordar a su país, este era Villa Gesell. En ese momento decidieron que aquí iban, a echar sus raíces”, señala la página web oficial.

La fachada simulaba la forma de un barco, "como en el que llegaron, muchos años atrás" sus creadores a la Argentina. "Soñaban con hacer algo que les recordara a su tan querida tierra. Luego de un tiempo y a base de mucho sacrificio, el sueño se hizo realidad en 1986". El nombre, Dubrovnik, fue elegido por el padre, según detallan los hijos, "en honor a su esposa", ya que así se llama la localidad croata sureña donde nació ella.

Los fundadores del hotel.

Finalmente, los herederos del hotel indicaron que "el apart es una empresa que intenta mantener muchos ideales familiares de nuestros padres inmigrantes"

El nombre del hotel fue elegido en honor a la ciudad natal de la esposa del fundador.

El establecimiento contaba con dos cocheras privadas y cerradas, una piscina, más de 600 metros de parque, 43 aparts para dos y hasta cinco personas y un amplio buffet para desayunar. Entre los servicios que brindaban se destacan: servicio diario de mucama, wifi, seguridad privada, caja de seguridad digital, parrilla, secador de cabello, ropa blanca, panificación propia, solárium y SUM con TV por cable.

43 aparts conformaban el hotel.

El Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en la avenida 1, entre la calle 103 y la avenida Buenos Aires, se encuentra a una cuadra y media de la playa. No se conocen las causas que provocaron el derrumbe. Vecinos aseguraron a los Bomberos que se estaban realizando obras en el interior del inmueble, precisó Piriz.

Quién es Rosita, la mujer que administró el hotel en los últimos años

El Apart Hotel Dubrovnik se derrumbó a la madrugada del 29 de octubre. A partir de ese momento, la comunidad de Villa Gesell se mantuvo en vilo y en los medios se empezó a mencionar un nombre: “Rosita”.

Rosa Stefanic, de casi 60 años, es la persona que administró el hotel durante los últimos años. Siempre disfrutó de estar al frente del establecimiento hasta que tras el fin de la última temporada se decidió a venderlo. Se cuenta que un empresario del rubro de transporte compró el lugar y se hizo responsable de las obras de acondicionamiento y mejoras que se estaban ejecutando de cara al verano.

Sin embargo, Rosita estaba en el interior del apart, ya que había acordado permanecer allí para seguir de cerca todos los trabajos hasta la reapertura. Junto a ella, se encontraba su sobrino. Claudia, que se presenta como “amiga de la vida” de Stefanic, cuenta que llegó desde Capital Federal apenas escuchó que Dubrovnik se vino abajo. “Ella no tenía que estar ahí, no debía estar ahí”, dijo a medios nacionales.