Una joven denunció acoso sexual por parte del chofer de una app

El domingo por la madrugada, Antonella, una joven de 22 años de Rosario, tomó un remís por aplicación para regresar a su casa, pero lo que debería haber sido un viaje seguro se convirtió en una pesadilla. Según la denuncia, el conductor la acosó sexualmente y llegó a trabar las puertas del auto para evitar que escapara.

"Me puso la mano en la pierna y no me dejó bajar"

Antonella relató que el conductor intentó hacerla sentarse adelante, pero lo que realmente encendió sus alarmas fue cuando, ya en marcha, comenzó a acosarla. "Apenas me subí, me empezó a decir que le había alegrado la mañana y me puso la mano sobre la pierna. Me di cuenta de que se estaba tocando por encima de la ropa", contó la joven en declaraciones a medios locales.

Al percatarse del peligro, la joven intentó descender del vehículo. "Me quise bajar y trabó las puertas. Sentí miedo y no me podía calmar", agregó. Fueron unos minutos eternos hasta que el semáforo detuvo al auto y logró abrir la puerta a la fuerza, escapando a la calle.

Una denuncia que destapó más casos

Tras el traumático episodio, Antonella decidió exponer al chofer en redes sociales y formalizar una denuncia en Fiscalía. A partir de la viralización de su caso, al menos nueve mujeres se contactaron con ella asegurando haber pasado por situaciones similares con el mismo hombre.

Entre los mensajes que recibió, varias personas identificaron al agresor como un pastor de una iglesia en Villa Gobernador Gálvez que también trabaja para otras aplicaciones de remises. "Me dijeron que además de ser remisero, utiliza distintas plataformas para conseguir pasajeros", detalló la víctima.