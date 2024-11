Un enfermero se llevó a un bebé para vacunarlo y su familia denuncia que nunca volvió

Una familia en Santa Cruz denuncia la desaparición de un bebé recién nacido que fue llevado por un enfermero para recibir una vacuna y nunca más regresó. La madre del niño, Samantha, confiaba en que el procedimiento era parte de los cuidados rutinarios previos al alta. Sin embargo, horas después, la familia comenzó a vivir una pesadilla.

"El enfermero le dijo que iba a ponerle una vacuna, algo normal, y nunca más lo vimos", dijo Gisel Ance, tía del bebé, en una entrevista con Radio Vanguardia. La situación dio un giro cuando, minutos después, un policía ingresó a la habitación del hospital y les informó que el bebé había sido retenido por personal de Niñez.

Desde ese momento, los familiares recorrieron varias comisarías, juzgados y oficinas municipales sin obtener respuestas claras. La denuncia que intentaron presentar fue rechazada, y la única información que recibió generó más dudas.

"El bebé no tiene apellido, no es de nadie", fue la desconcertante respuesta de una funcionaria de Niñez cuando la familia intentó registrar al niño en el hospital. Según la tía, la familia no pudo completar el trámite antes del alta, lo que se convirtió en un obstáculo aún mayor cuando intentaron hacerlo días después.

Denuncias de abuso de autoridad y sospechas de adopción ilegal

La familia también denunció un trato intimidatorio por parte de la policía. Según Gisel Ance, "un policía le apuntó con su arma al papá del bebé" cuando intentaban obtener información sobre la desaparición del niño. Esta situación aumentó la tensión y la desesperación de los familiares que no comprenden por qué el bebé fue apartado de su madre sin ninguna explicación.

"Lo único que pedimos es que esté con nosotros. Tiene familia que puede cuidarlo", expresó la tía del bebé. "Todo esto es muy raro, y no entendemos qué buscan, ¿quieren darlo en adopción?", finalizó la tía.