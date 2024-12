Fue a visitar a su hermana y la encontró muerta: 7 meses después pide justicia

El 28 de mayo, Graciela Viana fue encontrada muerta por su hermano José en su vivienda ubicada en la calle Canadá, en Villa Caraza, partido de Lanús. La mujer había sido asesinada de una puñalada en el abdomen y presentaba signos de estrangulamiento. A casi siete meses del crimen, la causa sigue sin detenidos ni sospechosos firmes.

José relató que decidió ir hasta la casa de su hermana porque no respondía las llamadas y ese día no había pasado a buscar a su hija para llevarla a la escuela, algo que hacía todas las mañanas. “Me cansé de llamarla y nada”, contó en diálogo con TN. Preocupado, se comunicó con su otra hermana, Soledad, pero tampoco tenía novedades. Tras dejar el auto en el mecánico, José fue directo a la casa de Graciela.

“Llamé a la puerta y nada. La reja que siempre estaba con candado tenía solo un gancho. La puerta de la casa estaba arrimada, así que entre. Sentí algo raro”, recordó. Al entrar al patio y no recibir respuestas, José avanzó hasta la habitación principal. Allí, vio a Graciela recostada en la cama y pensó que estaba durmiendo: “ Cuando me acerqué, sentí olor a alcohol. Le dije ´Graciela, son las dos de la tarde´, pero no se movía”.

“La drogaron, la estrangularon y la apuñalaron”

José contó que, al acercarse más, notó que Graciela no respondió y le salía espuma de la boca. Desesperado, llamó a un mecánico cercano para pedir ayuda. Minutos después, una policía que patrullaba la zona entró en la casa y confirmó el fallecimiento. Al principio, se creyó que se trataba de una muerte natural, pero un perito que llegó a la escena descubrió que Graciela tenía signos de estrangulamiento y una puñalada debajo del pezón izquierdo.

“No lo podía creer. Me dijo que acá pasó algo”, relató José. La víctima no tenía signos de defensa, lo que luego fue confirmado con las pericias. Además, la escena del crimen no mostraba signos de robo: la cama estaba ordenada y la casa no había sido revuelta.

Solo faltaban el celular de Graciela y una mochila, lo que generó las primeras sospechas. En un principio, la investigación apuntó a un hombre con el que Graciela había salido por dos meses y al que había denunciado con una perimetral, pero se confirmó que no estaba involucrado.

Dos meses después, el teléfono fue encontrado a siete cuadras de la vivienda en poder de una persona que sabía que era robado. Esta persona llegó a ser detenida como principal sospechosa, pero fue liberada por falta de pruebas. “La drogaron, la estrangularon y la apuñalaron cuando ya estaba muerta porque no había sangre”, aseguró José, quien recordó a su hermana como “una excelente persona, que no tenía problemas con nadie”.

Una familia que exige justicia

La autopsia costó que Graciela falleció por un paro cardiorrespiratorio, aunque la familia está a la espera de las pericias toxicológicas para aclarar más detalles del crimen. La causa, caratulada como “homicidio simple”, está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Lanús, pero hasta el momento no hay detenidos ni avances concretos en la investigación.