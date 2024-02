Tres derrames de petróleo en dos meses

El Consorcio de Gestión del Puerto de Coronel Rosales, correspondiente a Bahía Blanca, anunció en sus redes sociales un nuevo derrame de hidrocarburos próximo a la Base Naval de Puerto Belgrano, cerca de la localidad del sur bonaerense. Se trata del tercero en menos de dos meses. No obstante, nadie asumió la responsabilidad de los mismo.

Según lo informado, se cree que el último derrame ocurrió en la madrugada del 14 de febrero en el sector oeste de Puerto Rosales. Algunas autoridades indicaron que no se trataría de petróleo y que es consecuencia de las operaciones en el Puerto Rosales. En este sentido, desde la terminal portuaria aclararon que no se “corresponde con operaciones en el ámbito del Puerto Rosales” y que “se trabajó en conjunto con la empresa Oil Tanking para mitigar las consecuencias del producto que no pertenece a sus operaciones”. A su vez, informaron la aparición de una “mancha oleosa” en el lugar.

La empresa Oil Tanking también publicó un comunicado sobre lo sucedido: "Ante la aparición reciente de una mancha de material oleoso en aguas de la ría, Oiltanking desea informar que esta no tiene vinculación de ningún tipo con las operaciones que realiza la empresa. Por pedido de las autoridades de Puerto Rosales, la empresa está colaborando con la contención para evitar que la misma se expanda y puso a disposición todas las embarcaciones, personal y material necesarios para minimizar el impacto. No obstante, se reitera que el episodio no responde a una operación de Oiltanking. La Prefectura ya está investigando el origen del incidente".

No se trata del primer derrame. Durante la madrugada del 17 de enero, un derrame de petróleo se llevó a cabo en la ría de Bahía Blanca. El hecho sucedió a las 4 de la mañana en una monoboya ubicada en la zona de Punta Cigüeña. También se registró otro derrame el 26 de diciembre.

Mientras tanto, las autoridades portuarias y la Prefectura Naval investigan el incidente para determinar su origen. Afirmaron que buscan proteger el ecosistema marino de la región.