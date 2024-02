¿Vuelve el patacón?, Kicillof quiere apostar a una moneda propia

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof volvió a hablar de la emisión de su propia moneda si ve afectado su financiamiento. Esto sucede en un ambiente de máxima tensión con el Gobierno nacional por la quita de Fondos de Fortalecimiento Fiscal a las provincias.

En conferencia de prensa, el gobernador al ser consultado sobre una posible cuasimoneda respondió que "se están estudiando muchísimas respuestas de diversa índole".

"Yo no quiero y no me resigno a avanzar en una suerte de desintegración que parece provocada y producida. Nos invitan al caos, a la locura, a hacer cualquier cosa", sostuvo Kicillof.

En diciembre pasado, el gobernador ya había hablado de la emisión de una moneda propia y mencionó que se si aplica “no sería una cuasimoneda, porque Buenos Aires tiene la potestad de emitir moneda”. En esta misma línea, remarcó que “hay que observar, primero las consecuencias sociales y productivas de lo que está ocurriendo hoy”.

El primero en lanzar una moneda propia, fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien tomó la determinación que en 40 días entren en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE).