¿Amenaza? Una nena encontró una bala dentro de una caja en una escuela

La tranquilidad de una jornada escolar se vio momentáneamente alterada en una escuela de Funes, provincia de Santa Fe, cuando una alumna encontró una bala dentro de una pequeña caja. El descubrimiento, realizado durante el turno tarde en la Escuela Nº125, activó un protocolo de seguridad, que movilizó a alumnos, padres y autoridades.

El hallazgo ocurrió cuando la niña descubrió una vaina servida dentro de una cajita colocada en el exterior de una ventana de su salón. Al notificar a sus docentes, el reporte llegó rápidamente a la dirección del establecimiento, que activó los procedimientos correspondientes. A pesar del impacto inicial, las autoridades de la escuela y del Ministerio de Educación confirmaron que no se encontraron amenazas ni notas acompañando el objeto.

Aunque la situación generó preocupación entre los presentes, se decidió continuar con normalidad las actividades escolares, procurando no causar alarma innecesaria. "La escuela sigue con clases y para llevar tranquilidad a las familias, no hay notas ni amenazas. Igual, enseguida se activó el protocolo, el equipo directivo dio aviso al 911", explicó Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa del Ministerio de Seguridad.



Por su parte, el padre de la niña que encontró el proyectil, fue a retirar a su hija, al ser notificado de la situación y expresó que "no va a pasar nada pero tampoco hay que confiarse, mirá cómo está Rosario y estamos al lado".

La presencia policial, en este caso representada por la Policía de Investigaciones (PDI), fue inmediata para realizar el secuestro de la vaina y llevar a cabo las medidas correspondientes.