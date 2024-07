El Gobierno criticó el tuit de Villarruel contra Francia

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó como desafortunados los dichos de la vicepresidenta, Victoria Villarruel contra Francia en relación a la situación que vivió Enzo Fernández por un caso de racismo en el fútbol. Anoche, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, fue a la embajada del país galo y pidió disculpas por las definiciones de la funcionaria. En esa línea, señalaron que, de ninguna manera, las declaraciones que pronunció la vicepresidenta respecto de que Francia es un país colonialista constituye la postura del gobierno.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni dijo: “Efectivamente (Karina Milei) fue a explicar que el desafortunado comentario claramente ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que efectivamente no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”. Con respecto a posibles diferencias entre Karina Milei y la vicepresidenta dijo: “Eso no es así, es una conjetura tuya. En este caso, lo que dijo la vicepresidente son palabras de la vicepresidente de la Nación que no es la postura del Gobierno”.

En su momento, y durante el fragor de la polémica con Enzo Fernández, Villarruel expresó: “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad".

Milei viajará a Francia el jueves 25 de julio para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París y tendrá un encuentro bilateral con el presidente Emmanuel Macron, con quien ya se vio y fotografió en el G7 de Italia. Los dichos de la titular del Senado contra el país de la Unión Europea llegan a pocos días de ese cónclave y en medio de horas en las que el conflicto por el video de los jugadores de la selección campeona de América no para de escalar y tiene en Francia un enorme impacto.