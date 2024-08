Aseguran que “se viene una epidemia de dengue muy grave”

En abril los casos de dengue en Argentina empezaron a bajar. No obstante, todavía hay activos en el norte del país, situación que preocupa a muchos teniendo en cuenta que este 2024 se registró la peor epidemia de dengue desde que existen registros. En este contexto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; afirmó a medios nacionales que podría producirse "una epidemia de dengue muy grave" en los próximos meses.

En declaraciones a radio Futurock, Kreplak dijo que “este año está pasando algo que ya había sucedido antes". "Cuando algo se repite, ya no es un error. Durante el invierno seguimos teniendo casos activamente en el Norte argentino. No hubo campaña de erradicación del dengue en el invierno. Debería haber sido una responsabilidad nacional”, indicó.

Además, dijo que "la fase crítica del problema se manifestará en la próxima epidemia de dengue, que podría ser muy grave". "Ya estamos viendo cómo cada provincia establece sus propios criterios ante la falta de una coordinación nacional, y esto podría ser desquiciante para la población. No sabrán a quién se vacunará, dónde ni cómo; las condiciones cambiarán al cruzar una calle”, expresó y señaló que los contagios no provienen de otros países, como sucedía hasta el año pasado, sino que “son producto de la circulación interna, de las personas que se mueven de un lugar a otro y pueden llevar rápidamente el virus a zonas donde no tenemos dengue en invierno, como el centro del país”.

De acuerdo a la última actualización del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación difundido hoy, en la segunda semana de agosto las autoridades sanitarias de las provincias de Formosa y Chaco confirmaron la persistencia de la transmisión autóctona del virus del dengue. Además, en las provincias de Corrientes y Tucumán se registraron casos probables que se encuentran en investigación.