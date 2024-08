Un argentino que recorría África en bicicleta murió atropellado

Juan Ignacio Bettolli es un fotógrafo oriundo de Córdoba que murió luego de ser atropellado en Nigeria mientras iba en su bicicleta. “Las rutas son un infierno”, le dijo el cordobés a un amigo antes de morir en el país africano.

Bettolli llevaba ocho meses en África y a sus 37 años tenía planeado recorrer todo el continente, terminando en Sudáfrica a mediados de abril del próximo año. Para lograr ese objetivo había comenzado su viaje a fines de 2023 en Marruecos.

La última comunicación que Bettolli tuvo con su familia fue el miércoles de la semana pasada cuando llegó a Nigeria. Allí les contó que se había instalado en un pequeño hotel y les advirtió que las rutas de dicho país eran “complicadas”.

Carmen Buteler, madre de la víctima, contó que desde que no tuvo más contacto con él comenzó a desesperarse. Luego de varios días intentando comunicarse con Bettolli, el lunes logró hablar con cancillería y ahí es donde se enteró de la trágica noticia. “Me dijeron que lo había atropellado un auto y que había muerto”, comentó.

El accidente fatal fue el viernes cuando Bettolli iba por las calles de Abaji, un pueblo en el oeste de Abuya la, capital nigeriana. Su destino era la embajada de ese país. Fue allí cuando un Volkswagen Golf, manejado por un hombre identificado como Ibrahim, intento avanzar a otro auto en la ruta, cruzó de carril y lo atropelló desde atrás.

Según la información que se conoce, el conductor frenó su marcha para asistir al cordobés, pero no había mucho por hacer. "Por suerte no se dio a la fuga y se preocupó por ayudar. Desde la embajada estaban sorprendidos porque no son comunes estos gestos”, indicó.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Hospital de Prácticas de la Universidad de Abuya, donde le realizaron la autopsia el miércoles.

La lucha de la familia del fotógrafo es por recuperar el cuerpo, ya que no pueden entregárselos porque “tiene que haber un proceso judicial” y que puede durar dos o tres meses. “Nadie nos dice en qué consiste este proceso y de quien depende. Si está quién produjo el accidente, el nombre del accidentado y la muerte por el choque, no entiendo por qué quieren hacer una investigación”, sostuvo su mamá.