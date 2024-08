Quién es quién en la polémica foto de diputados libertarios con genocidas

Esta semana salió a la luz la polémica foto de la visita de los diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar. En la controversial imagen, se puede ver a 12 conocidos represores junto a 5 legisladores libertarios en el penal de Ezeiza, entre las que se destaca la diputada Lourdes Arrieta, hija del ex cabo Tomás Arrieta denunciado por haber torturado y hambreado a los soldados que tenía a su cargo en la Guerra de Malvinas.

La diputada Arrieta, de 31 años de edad, aseguró días atrás que fue llevada por un engaño: "Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, argumentó, añadiendo un detalle por lo menos insólito: "Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran", dijo la legisladora nacional.

Este miércoles, en la fallida sesión de Diputados en el Congreso de la Nación, Arrieta asistió a la Cámara Baja con el "Nunca Más", el libro que contiene el informe emitido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) respecto a los crímenes ocurridos en Argentina durante la última dictadura militar. El padre de la diputada tiene un punto en común con Astiz: su padre, Tomás Arrieta, Cabo Primero del Ejército Argentino, también estuvo en Malvinas y fue acusado por maltratos y torturas a los conscriptos a su cargo.

Arrieta asistió a la Cámara Baja con el Nunca Más en mano, luego de afirmar que fue "engañada" a visitar a los genocidas al penal de Ezeiza.

Otro de los represores presentes en la foto acusado (entre otros delitos) por conformar un grupo paramilitar vinculado a la Triple A en Neuquén es Raúl Guglielminetti, agente civil del Servicio de Inteligencia del Ejército desde los años '60. Entre sus crímenes, desaparición y tortura (el docente Orlando "Nano" Balbo fue secuestrado el 24 de marzo del '76 y torturado por un grupo comandado por Guglielminetti), testigos lo señalaron a él como autor de la bomba de alto poder que estalló en la librería Libracos del centro de la capital provincial en marzo de 1975.

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores que visitaron los diputados libertarios. En Neuquén, conformó un grupo paramilitar vinculado a la Triple A que desapareció y torturó personas en la última dictadura.

Uno por uno, los diputados libertarios y los genocidas a los que visitaron