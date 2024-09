Habló Cristina Kirchner: "La casta que decía Milei es con la que pudo joder a los jubilados”

La expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner dio una clase magistral en la Universidad Nacional del Oeste, en la que aprovechó para responderle largo y tendido al presidente Javier Milei con el título: "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido". La exmandataria, que recibió el doctorado honoris causa de esa institución, comenzó destacando la labor de los "senadores que dieron sanción a la ley de financiamiento educativo".

Posteriormente, CFK comparó las dos crisis que tuvo al haber empezado su segundo mandato en 2007, con el conflicto con el campo y la crisis económica mundial de 2008: "Ese año tuvimos superávit fiscal con crecimiento e inclusion social. Esa es la virtud", dijo y agregó: "Que te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que la gente coma y vos puedas administrar el Estado también". Esto, así, no pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública...así cualquiera”.

En el acto realizado este viernes en Merlo, la ex vicepresidenta apuntó contra el marco teórico del presidente Milei y lo aconsejó: "Presidente, lárguelo a (Milton) Friedman, cace el manual argentino y siéntese a administrar el país". En esa línea, planteó que Milei "a los 9 meses que nació la criatura se dio cuenta de que sus ideas de la escuela austríaca chocan con la realidad argentina".

Además, explicó que el ministro de Economía Luis Caputo "dice que no puede devaluar porque si no impacta en los precios. ¿Pero cómo? No es que Friedman decía que la inflación era un fenómeno monetario", ironizó sobre el economista estadounidense que el gobierno tiene de referente.

También ejemplificó el concepto del país del "granero del mundo" que frecuentemente es utilizado para recordar tiempos presuntamente mejores: “Milei ha creado una imagen de un paraíso perdido y es la de la Argentina de hace 100 años, como primera potencia mundial, que no resiste a la más mínima historia comparada”, apuntó.

“Milei sueña con que la clase media escupa sus dólares’”

Cristina Kirchner continuó con una dura crítica al objetivo de Milei, que indicó está basado en extraer los ahorros en dólares de la clase media: “Él sueña con una monetización...escupiendo los dólares que tienen ahorrados”, señaló, explicando que esta estrategia busca que los argentinos utilicen sus dólares para pagar expensas, seguros, colegios, y prepagas, sosteniendo así su nivel de vida.

“Como no consiguió los dólares para la dolarización que había prometido, ya no dice dolarización, sino competencia de monedas”, remarcó, evidenciando lo que entiende como un cambio de foco en el discurso del presidente Milei. Y lo atizó: “La cantidad de dólares va a ser tan grande que vamos a poder cerrar el Banco Central”, dijo burlándose de la idea de eliminar la inflación mediante la remonetización de la economía.

"La palabra de un Presidente es muy importante, no puede tener violencia simbólica"

La expresidenta de la Nación también hizo un apartado en el que cuestionó los dichos violentos y las comparaciones de contenido sexual que frecuentemente utiliza Milei en sus apariciones públicas y en las redes. Ejemplificó frases como "los vamos a dejar como mandriles", y también recordó "el gesto fálico que hizo la semana pasada".

"La palabra de un Presidente es muy importante. Los grandes no se horrorizan pero los niños prestan atención. Y tenemos un niño que ha desaparecido hace casi noventa días (sobre el caso Loan). Y otro diputado está detenido por tráfico sexual (Germán Kiczka", agregó CFK.

"Las palabras de un Presidente no puede tener violencia simbólica o explícita. La palabra de un Presidente debe ser sanadora", concluyó.