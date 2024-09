Hay riesgo de incendio del carbón acopiado de Río Turbio

Los trabajadores de la planta de acopio de Punta Loyola temen por los posibles riesgos que puede generar el carbón estancado, tras finalizar el inverno y ante la proximidad de las temperaturas más altas. Mientras tanto, el carbón sigue llegando desde el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, pero no se vende.

Roy Staning, referente de la Junta Interna Punta Loyola, manifestó “tenemos compañeros que están permanentemente trabajando con las retro y las palas mecánicas, haciendo la tarea de comprimir el carbón de manera que no ingrese oxígeno y evitar que se prenda fuego”, dijo.

El matutino local Tiempo Sur, publicó declaraciones de Staning, quien aseguró que, si bien “se hace este trabajo, esto no impide que siga aumentando la temperatura, por lo que es una salida paliativa. Además, la temperatura va a ir subiendo y el peligro está latente. Esto se tiene que vender pronto sino se va a prender fuego todo. Hay carbón que está hace mucho tiempo y se genera la combustión espontánea”.

El mismo trabajador también se refirió a la calidad del carbón, que es una cuestión discutida por estos días, y sobre lo que refirió: “Lo de la calidad fue una mentira, fue una apreciación que se hizo cuando estaban queriendo comprar el mineral con intenciones de comprarlo más barato y a eso se sumó lo ya conocido de la presunta corrupción, lo cierto es que este carbón se utiliza en las centrales térmicas, se usó toda la vida, no es otro carbón y es de buena calidad". "Necesitamos venderlo pronto”, remarcó.

Nueva Autoridad y presupuesto 2025

El referente gremial, aprovechó para referirse a la preocupación que sienten en la actualidad, al manifestar “Estamos preocupados, hay lobby en diferentes sectores, por un lado, están los que instalan la llegada de Leandro Ruggeri, y, por otro lado, los que instalan a los Omar Zeidan (interventor durante la administración macrista)”, dijo.

Asimismo, aclaró que por el momento "concreto no hay nada, seguimos a la deriva y en el proceso de privatización y ajuste. Todos están esperando, nadie quiere firmar nada, especulando a ver quién viene”.

Al final, también comentó respecto a la partida que le fue asignada al yacimiento carbonífero en el presupuesto 2025, a la cual calificó como una partida "de achique”.

“Tenemos una postura diferente, es un presupuesto de achique y es presupuesto no alcanzaría a cubrir los sueldos, aguinaldos, el BAE, los pasajes, no hay aporte de capital para la empresa, además en el presupuesto, si se desglosa, son 68 mil millones, y hay una diferencia de 40 millones que no explica de donde saldrá”, remarcó.