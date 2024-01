Transforman carbón en proteína para alimentación animal .

En Beijing, un grupo de científicos chinos un ideó un método para producir proteínas utilizando metanol extraído del carbón. Este avance apunta a cubrir la creciente demanda mundial de alimentos para animales.

El profesor Wu Xin del Instituto de Biotecnología Industrial de Tianjin, de la Academia de Ciencias de China, destacó que este es el primer caso en el que la producción de proteínas a partir del carbón se vuelve económicamente viable.

El campo de la síntesis de proteínas celulares a partir de metanol fue objeto de estudio desde la década de 1980. A pesar de esto, los costos elevados siempre fueron una barrera para su desarrollo hasta ahora. Wu, en su artículo publicado en la revista Biotechnology for Biofuels and Bioproducts, señala que esta tecnología no había logrado competir previamente con alternativas como la proteína de soja.

El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China anunció recientemente un aumento del 4% en la producción de pienso animal, alcanzando 287 millones de toneladas en los primeros 11 meses del año. Ante la perspectiva de que el consumo de pienso alcance los 476 millones de toneladas en 2023, este descubrimiento emerge como una alternativa sostenible para la "reducción y sustitución" de la harina.