La ex presidente, Cristina Kirchner, a un paso de la detención

Con la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ya confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá comenzar a cumplir su pena. Ahora, el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), que llevó adelante el juicio, será el encargado de implementar la sentencia y definir los próximos pasos.

El primer paso será notificar formalmente a la ex mandataria que su condena quedó firme y que deberá presentarse en Comodoro Py. Según informaron fuentes judiciales, este procedimiento ya fue aplicado en casos anteriores, como el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o el de los condenados por la tragedia de Once, quienes fueron citados a los tribunales para iniciar el cumplimiento de sus penas.

El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (ya que el tercer lugar permanece vacante), prevé seguir el mismo criterio. Se trata de una modalidad que, además de respetar el debido proceso, permite a los condenados ejercer su derecho de defensa ante cualquier situación que consideren que debe ser revisada antes de una detención efectiva.

La condena alcanza también al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, y a varios ex funcionarios de Vialidad nacional y provincial. Todos ellos deberán presentarse ante el tribunal, que definirá cómo y dónde cumplirán sus respectivas penas.

En el caso de Cristina Kirchner, su defensa podría solicitar la prisión domiciliaria, dado que tiene 72 años. La ley prevé esta posibilidad para personas mayores de 70, aunque no se trata de un beneficio automático. El pedido deberá ser evaluado por el tribunal, con intervención de las partes —la defensa y el Ministerio Público Fiscal—, y podría demorar varias semanas.

Un punto clave en el análisis judicial será la cuestión de la seguridad. Fuentes del ámbito judicial señalaron que, debido a su condición de ex presidenta, ex vicepresidenta y víctima de un intento de asesinato en 2022, el lugar de detención deberá contar con medidas especiales para garantizar su integridad física. Esto podría inclinar la balanza hacia alguna modalidad que contemple un entorno controlado y seguro, como su domicilio particular bajo custodia.

Además de la condena penal, el tribunal también deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto implica que Cristina Kirchner será excluida del padrón electoral, condición necesaria tanto para votar como para postularse a cualquier cargo electivo.

En paralelo, se deberán resolver otras situaciones vinculadas con los demás condenados. En el caso de Lázaro Báez, quien ya cumple prisión domiciliaria por otra causa (la "Ruta del dinero K"), se deberá realizar un cómputo para determinar una pena única. Y el tribunal deberá decidir si se le revoca el beneficio y regresa a una cárcel común.

Con el fallo de la Corte Suprema y la inminente ejecución de la sentencia, el caso Vialidad entra en una nueva etapa. Una etapa que tendrá fuerte repercusión institucional, judicial y política.