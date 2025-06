El Gobierno echó a 110 trabajadores del Hospital Posadas: los acusó de ser “ñoquis”

El Ministerio de Salud de la Nación informó el despido de 110 empleados del Hospital Posadas, a quienes calificó como “ñoquis que no iban a trabajar”. Según el comunicado oficial, la decisión se tomó tras auditorías internas y controles de asistencia que habrían detectado incumplimientos sistemáticos en los deberes laborales.

“Se trata de personas que directamente no iban a trabajar”, indicaron desde la cartera que encabeza el ministro Mario Lugones. “Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas”, detallaron.

Las autoridades aseguraron que cada caso fue analizado de forma individual y que se respetaron los procedimientos legales y administrativos antes de concretar las desvinculaciones. Sin embargo, el informe no especifica en qué áreas se desempeñaban los despedidos ni si pertenecían a sectores médicos, técnicos, administrativos o de mantenimiento.

“En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”, añadieron desde Salud, dejando abierta la posibilidad de una futura mejora salarial para el personal activo.

Conflicto abierto en el Hospital Garrahan

En el mismo comunicado, el Ministerio de Salud se refirió también al conflicto sindical en el Hospital Garrahan, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Las autoridades del centro médico solicitaron que se levante la audiencia prevista por considerar que el gremio ATE “violó deliberadamente” la conciliación al continuar con las medidas de fuerza.

“El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales”, señalaron.

“El que no cumple, paga las consecuencias”, subrayaron desde el Ministerio, y concluyeron con un mensaje enfático: “Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical”.