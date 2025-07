Durante el primer semestre de 2025, los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires experimentaron un aumento promedio del 19%, superando la inflación acumulada del 15,4% en el mismo período. Esta tendencia refleja un mercado inmobiliario que continúa tensionado, aunque con marcadas diferencias según el barrio.

Según el último informe del portal Zonaprop, algunos barrios siguen siendo opciones más accesibles para quienes buscan alquilar un departamento en pesos. Liderando la lista de los más económicos figura Lugano, con un valor promedio mensual de $491.757. Lo siguen Versalles con $523.103 y La Boca con $566.369, conformando así las zonas más asequibles para presupuestos ajustados.

Otras áreas con precios inferiores al promedio general, que en junio alcanzó los $616.329 para un departamento de dos ambientes, incluyen Barracas, Mataderos y Constitución, donde los alquileres oscilan entre $600.000 y $620.000 mensuales. Esta concentración de precios bajos se registra principalmente en la zona sur de la ciudad.

En cuanto a la cotización en dólares, el barrio más accesible para alquilar es Balvanera, con un precio promedio de u$s 651 por mes para un dos ambientes. Esta cifra contrasta con zonas de alta demanda como Puerto Madero, donde los alquileres superan los u$s 1.300 mensuales. La media general en dólares para un departamento de dos ambientes en la ciudad se situó en u$s 757, lo que representa un incremento del 2,16% entre abril y mayo de 2024.

Si bien el ritmo de aumento de los alquileres muestra una leve desaceleración respecto al mismo período del año anterior, la suba interanual continúa siendo superior a la inflación. En los últimos doce meses, los precios se incrementaron un 45,6%, mientras que la inflación acumulada fue del 39,4%. Sin embargo, este aumento permanece por debajo del Índice de Contrato de Locación (ICL), que marcó un ajuste interanual del 69,7%.

En el extremo opuesto del mercado, Puerto Madero conserva su lugar como el barrio más caro para alquilar, con un precio promedio mensual de $1.234.474. Le siguen Núñez y Palermo, con alquileres de $726.487 y $724.740 respectivamente.