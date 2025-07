Con el fin de las vacaciones de invierno, muchas actividades, especialmente en el sector educativo, han retomado su ritmo habitual. En este contexto, una de las inquietudes más frecuentes es la fecha del próximo feriado y si este generará un fin de semana largo.

En agosto, se presentará un período de tres días consecutivos de descanso, aunque no todos podrán disfrutarlo de la misma forma porque no se trata de un feriado convencional para todos los trabajadores. Este puente turístico se conforma a partir de un día no laborable que se suma al fin de semana.

El próximo feriado nacional es el 17 de agosto, día en que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Este año, esta fecha cae en domingo, por lo cual no afecta un día laboral estándar de la semana.

El gobierno nacional estableció que “el viernes 15 de agosto fue decretado día no laborable con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto será feriado”. Esto implica que el viernes 15 se sumará al fin de semana, pero solo algunas áreas podrán gozar de esta jornada libre, ya que no es un feriado oficial para todos.

En muchos casos, la decisión de conceder o no la jornada del viernes 15 queda a criterio de los empleadores, quienes pueden optar por convocar a trabajar como si fuera un día habitual o permitir la ausencia. Esta medida responde a la política implementada por el gobierno de Javier Milei, que reemplazó los tradicionales feriados puente por “días no laborables”.

Respecto a los feriados restantes en 2025, se destacan:

Feriados inamovibles:

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)

Feriados trasladables:

17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín)

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre

Días no laborables con fines turísticos:

15 de agosto

21 de noviembre

La concesión de los días no laborables está sujeta a la decisión de cada empleador. Además, trabajar en estas jornadas no implica el pago adicional que se otorga en feriados nacionales.

Finalmente, los fines de semana largos que se esperan para este año son: