Los docentes de primaria piden mayor formación en educación inclusiva y tecnología

Un informe elaborado a partir de las respuestas de los maestros de sexto grado de primaria a los cuestionarios en la prueba Aprender 2023 reflejó que quienes están al frente de las aulas piden mayor formación en alfabetización inicial como así también en tecnología, educación inclusiva y discapacidad. Los datos surgen del informe “Formación continua de los maestros de grado”, del Observatorio Argentinos por la Educación.

El documento analiza las principales temáticas, motivaciones e intereses de formación continua de los docentes a nivel nacional, a partir de los cuestionarios mencionados.

En el informe se puede ver que a nivel nacional, el 97% de los docentes realiza capacitaciones después de recibirse. Pedagogía, Lengua y Matemática son las tres áreas temáticas más elegidas. Además de hacer cursos, 3 de cada 10 docentes continúan su formación con postítulos, diplomaturas y otras opciones académicas.

Entre los docentes más jóvenes, la alfabetización figura como el tema de mayor interés. Educación inclusiva y discapacidad, junto con uso pedagógico de las nuevas tecnologías, son las dos temáticas que más interesan a los maestros argentinos de primaria a la hora de buscar capacitaciones, según el informe realizado por Emmanuel Lista (experto en formación docente), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

Potenciar la formación docente, incluyendo la capacitación continua, es una de las 10 prioridades de la agenda educativa incluidas en el Acuerdo por la Educación presentado en 2024 por más de 200 expertos del ámbito educativo .

El 92,6% de los maestros de grado cuentan con un profesorado como su formación inicial. El 58% posee exclusivamente el título de profesor, es decir que no realizó formaciones adicionales en institutos de formación docente o en universidades. Entre los que sí continuaron: el 17% declara haber realizado un postítulo, el 11,5% cursó una diplomatura y el 8% alcanzó una especialización. Son más bajos los porcentajes de docentes que cursaron maestrías (0,6%) o doctorados (0,1%).

A nivel nacional, solo el 3% de los docentes declararon no haber realizado capacitaciones de perfeccionamiento en los últimos dos años. Estas cifras varían entre provincias: en Santa Fe, el 7% no realizó capacitaciones, mientras que provincias como Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Tucumán registran apenas un 1%. En las provincias de Neuquén y Río Negro sólo el 2 por ciento de los docentes no realizó capacitaciones.

Las temáticas más recurrentes en las opciones de formación continua que eligen los docentes se refieren a cuestiones de Pedagogía general (como evaluación, currículum y procesos de aprendizaje), con una participación del 71% entre los docentes con menos de 5 años de antigüedad y del 78% para aquellos con entre 6 y 20 años y más de 20 años de antigüedad.

Luego siguen las capacitaciones en Prácticas del Lenguaje/Lengua con un 62% para los docentes de menos de 5 años de antigüedad y un 69% para aquellos con entre 6 y 20 años y más de 20 años. En Neuquén, el 76% de los docentes señaló que les gustaría recibir formación en Educación Inclusiva y Discapacidad para su desempeño profesional.

En tercer lugar, figura problemáticas socioeducativas para los docentes de menos de 5 años de antigüedad (58%) y Matemática para aquellos entre 6 y 20 años y más de 20 años (61% y 63% respectivamente). Más atrás quedan las temáticas vinculadas con Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

El informe encontró algunas diferencias entre los intereses formativos de los docentes según su antigüedad. En el grupo de menos de 5 años de antigüedad los principales intereses son: enseñanza de la lectura y escritura y alfabetización inicial (72%) y educación inclusiva y discapacidad (71%). ? En los docentes de entre 6 y 20 años de antigüedad y con más de 20 años de antigüedad, las tres temáticas más mencionadas coinciden: educación inclusiva y discapacidad (66% y 60%), uso pedagógico de las TICs (61% y 59%).

Las principales temáticas que los docentes de Neuquén y Río Negro les gustaría recibir formación

En relación a las principales temáticas o disciplinas en las que les gustaría recibir formación para su desempeño profesional, los docentes de Neuquén, el 76% respondió en Educación inclusiva y discapacidad; 68% en el Uso pedagógico de las TICs; 66% Enseñanza de la Matemática y en el mismo porcentaje en Enseñanza de temas transversales (Derechos Humanos, ESI, ambiente, entre otros), 65% Enseñanza de la lectura y escritura y alfabetización inicial y 58% Convivencia escolar y habilidades socioemocionales.

Los docentes de Río Negro, 67% Enseñanza de temas transversales (Derechos Humanos, ESI, ambiente, entre otros), 65% Educación inclusiva y discapacidad, 62% Enseñanza de la lectura y escritura y alfabetización inicial, 59% Convivencia escolar y habilidades socioemocionales, 58% Enseñanza de la Matemática y 57% Uso pedagógico de las TICs.

"Este informe nos invita a reflexionar, sobre la efectividad de las formaciones que se ofrecen para abordar las necesidades reales de la práctica docente, la disponibilidad y cobertura de las ofertas formativas o la complejidad de implementar políticas efectivas de formación sobre una amplia variedad de temas", explicó Emmanuel Lista, experto en formación docente y coautor del informe “Formación continua de los maestros de grado”.

La formación docente, piedra angular del sistema educativo

Para Emmanuel Lista, experto en formación docente y coautor del informe “Formación continua de los maestros de grado”, la Argentina "lleva décadas ofreciendo formación docente continua en diversas áreas, como la enseñanza con tecnologías o la alfabetización inicial". Sin embargo, para el especialistas estas y otras áreas "continúan siendo altamente demandadas por docentes de todos los niveles de experiencia".

Lista expresó que los resultados de este informe "nos invita a reflexionar, sobre la efectividad de las formaciones que se ofrecen para abordar las necesidades reales de la práctica docente, la disponibilidad y cobertura de las ofertas formativas o la complejidad de implementar políticas efectivas de formación sobre una amplia variedad de temas.”

“La formación continua de los docentes es la piedra angular de cualquier sistema educativo que aspire a la excelencia y la equidad", sostuvo Lista.