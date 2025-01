La enfermera acusada por la muerte de bebés en el hospital de Córdoba rompió el silencio

Brenda Agüero, la enfermera detenida y acusada por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, rompió el silencio y defendió su inocencia durante su declaración judicial. "Nunca le hice daño a nadie", afirmó de manera tajante, pidiendo que se fin a lo que considere una persecución ponga en su contra.

La enfermera, quien se encuentra detenida, no aceptó preguntas del tribunal pero aprovechó la oportunidad de relatar su versión de los hechos y su lucha personal en su carrera profesional. “No puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo”, expresó, visiblemente afectada por las acusaciones.

El "daño personal y mediático"

Agüero también reveló que durante los últimos dos años sufrió un "enorme daño personal y emocional", tanto por las acusaciones como por el tratamiento mediático que recibió. Según sus palabras, los medios la habrían retratado como un paciente psiquiátrico.

“La condena mediática ha sido muy fuerte. Me hicieron muchísimo daño, especialmente tratándome de una forma que no corresponde”, expresó la acusada.

En su declaración, Brenda también habló de sus inicios en la enfermería y de su pasión por Neonatología, el área en la que había soñado trabajar desde su juventud. "Siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes", relató, asegurando que nunca tuvo intenciones de hacerle daño a ningún niño.

Sin embargo, con la acusación sobre sus hombros, reconoció que ahora se encuentra totalmente afectada emocionalmente y que, tras lo sucedido, no podría volver a realizar su trabajo. "Hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché", expresó.

Una nueva etapa en la cárcel

Por último, Agüero también se refirió a su vida dentro de la cárcel, donde se encuentra estudiando abogacía . En un intento por reconstruir su vida y adquirir nuevas herramientas, la enfermera destacó su deseo de seguir adelante a pesar de la situación que atraviesa.