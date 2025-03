Bullrich dijo que los manifestantes fueron al Congreso "preparados para matar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló este miércoles 12 de marzo por la noche en LN+ con Luis Majul, acerca de la represión que ocurrió frente al Congreso en la marcha de jubilados. La funcionaria aseguró que se trató de un intento por "voltear al Gobierno" y "tomar el Congreso" de parte de gente "preparada para matar". También se refirió despectivamente sobre el reportero gráfico que resultó gravemente herido y dijo que se trató de un episodio de "narcopolítica".

"Lo de hoy es de una gravedad inigualable. Muchas de las personas que vinieron a esta marcha —barras, agrupaciones de izquierda, miembros de agrupaciones kirchneristas, distinta gente que se nuclea políticamente para voltear al Gobierno— vinieron preparados para matar", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

“Nosotros secuestramos armas de fuego, armas blancas, todo tipo de miguelitos para pinchar las gomas de los patrulleros y motos. Estábamos en el Congreso, y la [Policía de la] Ciudad estaba a la altura de la 9 de Julio. Mientras las fuerzas federales dispersaban el Congreso, se acercaban a la 9 de Julio. Sacaron a dos policías de un patrullero y quemaron otro. Hay entre 15 y 17 policías heridos. Estaremos teniendo unos 150 detenidos en total”, resumió.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que tienen "todos los papeles que decían dónde se iban a organizar, que tenían que repeler a la policía con botellas y piedras. Tenían un objetivo muy claro".

En redes sociales, militantes del Gobierno comparten un supuesto programa (impreso a color y con un sello gigante del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad) que indicaba los pasos a seguir en la marcha.

La supuesta guía pediría: "1) ponerse las camisetas de fútbol; 2) empezar en la vereda y de a poco ir cortando la calle; 3) provocar a los policías revoleando botellas, piedras o lo que haya al alcance, buscando su reacción; 4) una vez que comiencen a reprimir, grabar la respuesta policial; 5) buscar móviles periodísticos para viralizar la violencia recibida; 6) subirlo a las redes sociales con #TodosConLosJubilados y a los grupos de difusión de compañeros".

En la entrevista, y a pesar de que los conflictos de la jornada en el interior de Diputados fueron protagonizados por empujones y peleas dentro de la fuerza de La Libertad Avanza y aliados, la funcionaria dijo que "lo mismo que pasó afuera en la calle pasó adentro en el Congreso".

"Nosotros no nos distrajimos ni un minuto del operativo. Estaban todas las fuerzas federales para ayudarnos en las detenciones, incluida la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario. Teníamos una cantidad de efectivos muy importante, pero trajeron un gran nivel de barrabravas, lúmpenes, de cualquier cosa. Seguramente muchos de ellos tenían antecedentes penales”, aventuró.

Por otro lado, remarcó: “En total, hay unos 12 policías golpeados: 8 de la Ciudad y 4 de la Federal. Ninguno de gravedad, por suerte. Hay otros varios heridos, entre manifestantes y periodistas. Dicen que uno está en estado delicado, pero no tenemos información oficial todavía” (con estas palabras haría referencia a Pablo Grillo, un fotógrafo que fue golpeado en la cabeza por el cartucho de gas lacrimógeno y se encuentra en grave estado).

“Esta gente venía a por todo, a tomar el Congreso. En general, las marchas como esta comenzaban con 40 o 50 jubilados. Después se sumó la izquierda. Y ahora se sumaron todos estos grupos… Es una mezcla de narcopolítica con otras personas”, señaló Bullrich.

Asimismo, adelantó que se iniciarán demandas contra los detenidos: “Por supuesto, no vamos a dejar pasar los ataques a las fuerzas de seguridad, los heridos de las fuerzas de seguridad, los daños que provocaron a la Ciudad de Buenos Aires y a los patrulleros. También por violencia extrema. Destruyeron todo e intentaron desestabilizar a un Gobierno”. Bullrich apuntó directamente contra los hinchas de fútbol que se acercaron a respaldar a los jubilados

Bullrich apuntó directamente contra los hinchas de fútbol que se acercaron a respaldar a los jubilados: “Todas las caras de los que venían con camisetas de distintos públicos… Buscaremos el derecho de admisión y demandas penales más duras”. A pesar de que las barras bravas de los clubes se abstuvieron de participar de la movilización por motivos políticos, el Gobierno asegura que fueron ellos quienes acudieron a la marcha.

“Estamos trabajando en una ley antibarra que es muy dura, pero me voy a poner a revisarla y endurecerla aún más, porque ahora son los barras los que acompañan las marchas. Vamos a aplicar figuras durísimas para los que pertenezcan a barras, porque ya en la ley se establece que es una asociación ilícita”.

La funcionaria también les envió un mensaje a los presidentes de los clubes: “Si hubiese participación de algún dirigente del club, ese dirigente sería parte también, y lo mismo, por lo tanto, para la AFA. Se comunicó Tapia con los representantes de nuestra dirección del fútbol para decir que estaba en contra de esto”.

Por último, Bullrich dejó clara la posición del Gobierno sobre detener las manifestaciones: “Lo más importante de todo es que acá nosotros estamos dispuestos a guardar el orden. Sé que la gente se puede haber impresionado, pero tienen que saber que hay una conducción política dispuesta a no dejar actuar a estos energúmenos para que la violencia no se instale nunca más en la Argentina. Ya no son los dueños de la calle. El que las hace, las paga. Los detenidos las van a pagar y vamos a identificar a todos los que estuvieron”.

La ministra no se refirió a las imágenes que recorrieron canales de televisión y redes sociales con un policía plantando un arma en la calle. Según registraron medios de comunicación, el agente dejó caer su arma reglamentaria y la pateó. El arma quedó en el suelo por algunos instantes antes de que otro uniformado la recogiera. Manifestantes denunciaron también que las fuerzas abandonaron una moto y un patrullero (vacío y con las puertas abiertas), que luego aparecieron incendiados.